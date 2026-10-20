Адвокат заявила, что рэпер Navai уже находится в Москве

Рэпер Navai вернулся в Москву Адвокат заявила, что рэпер Navai уже находится в Москве

Москва20 окт Вести.Рэпер Navai (Наваи Бакиров), освобожденный из СИЗО в Казахстане, куда его поместили по подозрению в контрабанде наркотиков, уже находится в Москве. Об этом РИА Новости рассказала адвокат исполнителя Рена Керимова.

Он уже находится в Москве сказала Керимова

Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство. 20 октября Бакирова отпустили из СИЗО, в отношении него также закрыли уголовное дело.