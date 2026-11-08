Navai заявил, что перерыв в концертах связан с его задержанием в Казахстане

Рэпер Navai объяснил, почему у него был перерыв в выступлениях Navai заявил, что перерыв в концертах связан с его задержанием в Казахстане

Москва8 ноя Вести.Рэпер Наваи Бакиров (Navai) заявил, что перерыв в выступлениях был связан с задержанием в Казахстане.

Концерт музыканта состоялся на столичной площадке VK Stadium вечером 8 ноября. Он начался с песни "Больше, чем ближе".

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Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля Бакирова было обнаружено и изъято наркотическое средство. 20 октября музыканта отпустили из СИЗО, в отношении него также закрыли уголовное дело. В тот же день он вернулся в Москву.