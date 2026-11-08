Москва8 нояВести.Рэпер Наваи Бакиров (Navai) заявил, что перерыв в выступлениях был связан с задержанием в Казахстане.
Концерт музыканта состоялся на столичной площадке VK Stadium вечером 8 ноября. Он начался с песни "Больше, чем ближе".
Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-гдесказал Navai на сцене
Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля Бакирова было обнаружено и изъято наркотическое средство. 20 октября музыканта отпустили из СИЗО, в отношении него также закрыли уголовное дело. В тот же день он вернулся в Москву.