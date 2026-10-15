Москва15 окт Вести.На сайте рэпера Navai (Наваи Бакирова) приостановили продажу билетов на ближайшие концерты.

При попытке купить билет на выступление музыканта в Москве 22 октября всплывает сообщение: "Продажа билетов закрыта. На это событие уже не попасть. Но у нас есть много других интересных мероприятий".

То же самое касается концертов в Санкт-Петербурге 23 октября, в Тюмени 15 ноября, в Нижнем Новгороде 17 ноября, в Казани 18 ноября, в Самаре 19 ноября и в Уфе 23 ноября. Места на концерт в Екатеринбурге, запланированный на 24 ноября, все раскуплены.

Ранее стало известно, что Navai задержали на КПП "Кордай" на въезде к Казахстан по подозрению в контрабанде наркотиков. Его машину обыскали. Служебная собака по кличке Атлас нашла в кармане водительского сиденья 2,5 г марихуаны, бумагу для самокруток и гриндер. У менеджера рэпера, который тоже ехал в машине, нашли еще около 10 г наркотика. Сейчас Наваи Бакиров арестован.