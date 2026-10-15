Задержанный за наркотики рэпер Navai содержится в камере-одиночке Рэпера Navai поместили в одиночную камеру в СИЗО города Тараз

Москва15 окт Вести.Рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный в Казахстане за наркотики, находится в одиночной камере. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, сейчас музыкант содержится в следственном изоляторе №13 в казахском городе Тараз. В 2022 году стала широко известна история о жестоком отношении к заключенным в этом СИЗО.

Адвокат рэпера надеется, что дело получится закончить за три недели.

Наваи Бакиров был задержан на КПП "Кордай" на въезде в Казахстан, вместе с ним задержали еще трех человек, находившихся в машине, включая водителя и менеджера. Под сиденьем авто нашли 2,5 г марихуаны, а у менеджера в барсетке – еще 10 г наркотика. Рэпер арестован на два месяца.