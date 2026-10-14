Рэпер Navai может получить до пяти лет колонии за марихуану в автомобиле

Рэперу Navai грозит до пяти лет колонии за марихуану, спрятанную в сиденье авто Рэпер Navai может получить до пяти лет колонии за марихуану в автомобиле

Москва14 окт Вести.Рэпера Navai (Наваи Бакиров) могут приговорить к заключению в колонии на срок до пяти лет за найденную при въезде в Казахстан марихуану. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.

Запрещенные вещества обнаружили, когда музыкант отправился на концерт в Астану из Ташкента. Служебная собака по кличке Атлас почуяла наркотики в машине Бакирова. Два с половиной грамма марихуаны лежали в кармане водительского сиденья, а вместе с ней там находились бумага для самокруток и гриндер.

Кроме рэпера в машине ехали еще три человека, включая водителя. Всех их задержали и передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан – по этой статье предусмотрены штраф до пяти тысяч месячных расчетных показателей, исправительные работы и ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет, также возможна конфискация имущества.