Задержанный в Казахстане рэпер Navai признался, что купил наркотики в Бишкеке

Рэпер Navai сообщил на допросе, что купил наркотики в Бишкеке Задержанный в Казахстане рэпер Navai признался, что купил наркотики в Бишкеке

Москва14 окт Вести.Рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный на въезде в Казахстан, признался на допросе, что купил запрещенные вещества в Бишкеке. Об этом канал Baza сообщает в MAX

Отмечается, что в ближайшее время суд изберет меру пресечения для музыканта.

Ранее сообщалось, что в автомобиле рэпера под сиденьем обнаружили 2,5 г марихуаны, а у него менеджера в барсетке – 10 г наркотика. Их и еще двоих человек, которые находились в машине, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан.