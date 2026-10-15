Юрист оценил шансы Navai быть переданным в Россию из Казахстана Юрист Зернов практически исключил экстрадицию рэпера Navai из Казахстана в РФ

Москва15 окт Вести.Рэпер Navai будет отбывать наказание по законам Республики Казахстан, если его вина в контрабанде наркотических средств и вождении в состоянии опьянения будет доказана, рассказал "Абзацу" юрист Олег Зернов.

Рэпера Navai (Наваи Бакиров) задержали 14 октября на пункте пропуска "Кордай" при въезде в Казахстан из Киргизии. В отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РК за покушение на контрабанду наркотических средств. Служебная собака обнаружила в кармане водительского сиденья его автомобиля 2,5 грамма марихуаны, а также гриндер и бумагу для самокруток.

Зернов отметил, что, согласно международной практике, страна, на территории которой совершено преступление, обладает приоритетным правом на осуществление правосудия.

Если человек совершил преступление на территории другой страны, он в данном случае совершил контрабанду наркотических средств, то его будут судить по законодательству той страны, в которой он, соответственно, совершил преступление. Так как он уже в Казахстане, судить его с вероятностью 99% будут в Казахстане по казахстанскому законодательству рассказал Зернов

Он также пояснил, что если бы музыкант вернулся в Россию, российские правоохранители могли бы затребовать материалы дела для проведения своего расследования. Однако, поскольку Navai уже находится под следствием в Казахстане, подобный сценарий сейчас фактически исключен.

По данным экспертизы, Navai управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения (в крови найдены каннабиноиды). Кроме того, у его менеджера в борсетке нашли еще около 10 граммов вещества.

По основному составу статьи о контрабанде артисту грозит до 5 лет лишения свободы. Если обвинение переквалифицируют на контрабанду группой лиц, срок может увеличиться до 7-12 лет. За вождение под веществами ему также грозит административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет.

В четверг стало известно, что российского рэпера арестовали на два месяца.