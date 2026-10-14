Около 10 г наркотика обнаружили в барсетке менеджера рэпера Navai

В барсетке менеджера рэпера Navai нашли 10 г наркотика Около 10 г наркотика обнаружили в барсетке менеджера рэпера Navai

Москва14 окт Вести.У менеджера рэпера Navai (Наваи Бакиров) в барсетке нашли около 10 г запрещенных веществ. Об этом канал Baza сообщает в MAX со ссылкой на КПП "Кордай", где задержали музыканта.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором ехал Navai и еще три человека, включая водителя, остановили на въезде в Казахстан. При досмотре служебная собака по кличке Атлас почуяла наркотики. Оказалось, что в кармане водительского сиденья лежали марихуана, бумага для самокруток и гриндер.

Всех четырех человек, которые находились в машине, задержаны. С ними работают сотрудники полиции.