Задержание рэпера Navai в Казахстане: что известно к настоящему моменту

Что известно о задержании рэпера Navai в Казахстане Задержание рэпера Navai в Казахстане: что известно к настоящему моменту

Москва14 окт Вести.В среду, 14 октября, рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали на КПП "Кордай" на въезде к Казахстан по подозрению в контрабанде наркотиков. Его машину обыскали.

Служебная собака по кличке Атлас нашла в кармане водительского сиденья 2,5 г марихуаны. Также там находились бумага для самокруток и гриндер.

Помимо самого рэпера, правоохранители задержали трех человек, ехавших с ним, в том числе водителя и менеджера. У последнего в барсетке нашли еще около 10 г наркотика. С нарушителями работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан.

В ходе допроса Бакиров признался, что купил запрещенные вещества в Бишкеке.

Мать музыканта Айнур Бакирова прокомментировала произошедшее. Она заявила, что ее сына подставили и что он точно не занимается контрабандой наркотиков.