"Его подставили": мать задержанного рэпера Navai прокомментировала ситуацию Мать задержанного за наркотики рэпера Navai заявила, что ее сына подставили

Москва14 окт Вести.Мать задержанного на въезде в Казахстан рэпера Navai (Наваи Бакирова) Айнур Бакирова прокомментировала произошедшее. По ее словам, ее сына кто-то подставил, пишет портал Super.

Ранее сообщалось, что музыканта задержали на КПП "Кордай" и что в сиденье его автомобиля нашли 2,5 г марихуаны, бумагу для самокруток и гринер. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан.

Боже мой, какой он и наркотик, его подставили, он вообще не занимается этим, как это может быть так? Господи, так кто же его подставил, мой сын, у него концерт скоро! Не может быть так, я точно говорю, не может быть так. Я еще подумала, почему остановили концерт цитирует женщину издание

Мать рэпера добавила, что связалась с командой сына и что ее успокоили, заявив, что поводов для паники нет. Ее заверили, что сына скоро отпустят, ему лишь придется заплатить штраф.

На данный момент Наваи Бакиров и еще три человека, находившиеся в машине, включая водителя, задержаны. У менеджера рэпера также обнаружили наркотик.