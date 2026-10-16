Москва16 окт Вести.Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что готов заняться лечением рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанного в Казахстане с наркотиками. Об этом пишет "Абзац".

При этом, по словам врача, лечить медийных персон очень сложно: обычно они пытаются командовать процессом.

Если он вменяемый, адекватный, понимает степень проблем – это одна история. А если это такой же Джиган, который в Израиле, за большие деньги выходит поупотреблять и возвращается, то эта история никому не нужна. Но я всем рад. Но для меня важна мотивация, чтобы человек хотел лечиться заявил Шуров

По его словам, Наваи Бакиров осознавал свои действия, когда пересекал границу.

Он купил, он это с собой вез, у него там приспособления для измельчения, бумага. Он понимал, что он две границы пересекает приводит слова психиатра издание

Ранее сообщалось, что рэпера Navai задержали на въезде в Казахстан с 2,5 г марихуаны и арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Вместе с музыкантом задержаны еще три человека, которые ехали с ним в машине, в том числе водитель и менеджер.