Navai арестовали на два месяца в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

Рэпер Navai арестован по делу о контрабанде наркотиков в Казахастане Navai арестовали на два месяца в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

Москва15 окт Вести.В Казахстане суд избрал меру пресечения российскому рэперу Наваи Бакирову, который больше известен как Navai. Следующие два месяца он проведет под стражей, подтвердили в департаменте полиции Жамбылской области.

Решение об аресте вынес Кордайский районный суд.

Так, Бакиров, суд почему так решил: у Вас места жительства в Казахстане не имеется, близкие родственники тоже отсутствуют. Суд считает, что впоследствии из суда можете скрыться, поэтому суд так решил сказал судья

Navai задержали на КПП "Кордай" на въезде к Казахстан по подозрению в контрабанде наркотиков. При обыске его автомобиля служебная собака нашла в кармане водительского сиденья 2,5 г марихуаны. Также там находились бумага для самокруток и гриндер. Вместе с артистом были задержаны еще три человека, которые ехали с ним. Среди них – водитель и менеджер. В барсетке последнего нашли еще около 10 граммов запрещенного вещества.

Мать рэпера считает, что ее сына подставили и он не занимается контрабандой наркотиков. Сам Navai при этом в признался, что запрещенные вещества принадлежат ему, он купил их в Бишкеке.