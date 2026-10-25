Москва25 окт Вести.Рэпер Navai (Наваи Бакиров) выступит в VK Stadium в Москве 8 ноября, следует из официального сайта площадки.

Выступление планировалось ранее на 22 октября, но потом было перенесено.

Концерт Navai состоится в новую дату - 8 ноября в 20.00 следут из информации на официальном сайте

Зрители услышат главные хиты Navai и его новые композиции.

Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство. 20 октября Бакирова отпустили из СИЗО, в отношении него также закрыли уголовное дело. 20 октября он вернулся в Москву.