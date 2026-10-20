Москва20 октВести.Российского рэпера Navai был отпущен из казахстанского следственного изолятора. Об этом пишет канал Mash.
Источник отмечает, что Наваи Бакиров сначала поступил в районный ИВС, а затем был освобожден. Ожидается, что в скором времени он вернется в РФ.
Navai был задержан при въезде на территорию Казахстана. У него были обнаружены наркотики. Его арестовали по делу о контрабанде запрещенных веществ в Казахстан.
Рэп-исполнитель ехал в соседнее государство на концерт. Его отменили "по техническим причинам".