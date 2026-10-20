Рэпера Navai освободили из казахстанского СИЗО В Казахстане отпустили российского рэпера Navai, задержанного за наркотики

Москва20 окт Вести.Российского рэпера Navai был отпущен из казахстанского следственного изолятора. Об этом пишет канал Mash.

Источник отмечает, что Наваи Бакиров сначала поступил в районный ИВС, а затем был освобожден. Ожидается, что в скором времени он вернется в РФ.

Navai был задержан при въезде на территорию Казахстана. У него были обнаружены наркотики. Его арестовали по делу о контрабанде запрещенных веществ в Казахстан.

Рэп-исполнитель ехал в соседнее государство на концерт. Его отменили "по техническим причинам".