Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД Казахстана Жанболат Усенов сообщил РИА Новости, что казахстанское внешнеполитическое ведомство получило ноту от генконсульства РФ в Алма-Ате по задержанному в республике российскому рэперу Navai и направит запрос в правоохранительные органы, чтобы получить данные о нем и его местонахождении.

МИД поступила нота российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах Российской Федерации и месте их нахождения, что является стандартной практикой в консульской работе. МИД направит соответствующий запрос в правоохранительные органы республики Казахстан сказал Усенов

В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате обратилось в МИД Казахстана с просьбой разъяснить обстоятельства задержания Navai, предоставить сведения о том, где он находится и в каких условиях содержится, а при необходимости - обеспечить консульский доступ к нему.

Как ранее рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, во вторник на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан сотрудники полиции вместе с представителями пограничной службы КНБ задержали иностранного гражданина, выступающего под сценическим псевдонимом Navai. При осмотре автомобиля, на котором он передвигался, правоохранители нашли и изъяли наркотическое средство.

В четверг Кордайский районный суд отправил рэпера под арест. По информации полицейского департамента региона, расследование идет по двум статьям уголовного кодекса - "контрабанда" и "незаконное хранение наркотиков".

Рэпер Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, родом из Самары. Известность ему принесла работа вместе с исполнителем HammAli: они составили дуэт HammAli & Navai, в чьем активе такие хиты, как "Птичка", "Девочка - война" и "Пустите меня на танцпол".