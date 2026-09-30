С Моргенштерна начали взыскивать штраф в 8,2 млн рублей В России приставы начали взыскивать с Моргенштерна штраф в 8,2 миллиона рублей

Москва30 сен Вести.Приставы взыскивают с рэпера Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов) штраф в 8,2 млн рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента в РФ. Это следует из материалов судебных приставов и судебных документов.

В апреле суд в Москве заочно приговорил Моргенштерна к штрафу в семь млн рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. На его имущество был наложен арест. В июне Савеловский суд Москвы ужесточил наказание, увеличив сумму штрафа до 8,2 млн рублей.

Позже от мирового судьи Москву приставам поступили материалы, в которых говорилось, что Моргенштерн не уплатил назначенный ему штраф в установленный срок, уточняет ТАСС. В связи с этим 1 сентября было открыто исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности.