Суд изучит иск о выписке иноагента Моргенштерна из квартиры в Москве в октябре

Иск о выписке иноагента Моргенштерна из квартиры в Москве рассмотрят в октябре Суд изучит иск о выписке иноагента Моргенштерна из квартиры в Москве в октябре

Москва11 сен Вести.Суд в октябре приступит к слушанию иска о выписке певца Моргенштерна (включен в реестр иноагентов) из квартиры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Савеловский районный суд города Москвы назначил на октябрь основное слушание по существу по иску к Моргенштерну Алишеру Тагировичу сообщил источник

Купившая квартиру, в которой до сих пор зарегистрирован Моргенштерн, женщина подала исковое заявление о признании его утратившим право пользования жилым помещением.

11 сентября представитель артиста на заседание не пришел. Явившаяся на беседу юрист истца отказалась от комментариев.

Последние несколько лет Моргенштерн проживает за пределами России.