Суд рассмотрит дело Гребенщикова об участии в организации, нежелательной в РФ В суде Москвы рассмотрят дело музыканта-иноагента Бориса Гребенщикова

Москва15 сен Вести.Суд Москвы рассмотрит дело рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) об административном правонарушении. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В деле речь идет об участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

Хорошевский районный суд города Москвы 15 сентября 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Гребенщикова Бориса Борисовича говорится в сообщении

Ранее Борис Гребенщиков получил гражданство Великобритании.