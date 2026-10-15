Джиган не будет давать концертов и выступать на корпоративах до конца 2026 Mash: Джиган приостановил музыкальную карьеру минимум до конца 2026 года

Москва15 окт Вести.Рэпер Джиган, на данный момент находящийся в израильском рехабе, приостановил музыкальную карьеру как минимум до конца 2026 года. Он не будет давать концерты и выступать на новогодних корпоративах и частных мероприятиях, сообщает Mash.

По данным Mash, из израильского рехаба артист должен был выйти в начале октября, но до сих пор остается там и проходит "лечение". Вернуться в Россию в ближайшее время ему мешают неутихший скандал и возможная ответственность отмечается в сообщении

Как уточняет канал, менеджеры отказывают в выступлениях из-за репутационных рисков. В крупных концертных агентствах организаторы сами не готовы приглашать рэпера на сцену.

По данным Mash, Джигана приглашают на частные мероприятия в Израиле, но он отказывается.

Ранее сообщалось, что дом Джигана арестовали за долги в 1,7 миллиона рублей по алиментам.