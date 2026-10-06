Москва6 окт Вести.Рэпер Джиган (Денис Устименко) сейчас проходит реабилитацию в рехаб-центре в израильском городе Ришон-ле-Цион. Музыкант находится там уже третий месяц. Подробностями поделился журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Некоторые издания сообщают, что Джиган отнюдь не самый покладистый пациент. Его видят то в винном магазине, то на улицах Тель-Авива и часто его состояние далеко от того, каким должно быть состояние лечащегося от зависимостей человека сказал Пашков

В ночь на 4 июля Джиган устроил стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен", а также около 10 часов удерживал охрану и обслуживающий персонал. Вооруженный карабином "Сайга-9" музыкант обвинял сотрудников в разных преступлениях, в том числе в утечке информации. После этого рэпер лег на реабилитацию в рехаб-центр в Израиле.

Ранее ИС "Вести" опубликовала эксклюзивные кадры внутреннего двора особняка Джигана в Подмосковье после инцидента со стрельбой.