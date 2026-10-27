Адвокат Жорин: долг Джигана по алиментам может вырасти в десятки раз

Адвокат Жорин предположил, что долг Джигана может увеличиться в десятки раз Адвокат Жорин: долг Джигана по алиментам может вырасти в десятки раз

Москва27 окт Вести.Сумма задолженности рэпера Дениса Устименко, более известного как Джиган, может вырасти в десятки раз. Об этом заявил адвокат артиста Сергей Жорин.

По его словам, которые приводит РИА Новости, это может произойти из-за того, что блогер Оксана Самойлова пытается взыскать с Джигана алименты с 2020 года, когда супруги еще жили вместе.

Пристав должен рассчитать задолженность. Он уже запросил в налоговой данные о доходах Устименко — после ответа сумма будет скорректирована. В зависимости от периода она может оказаться как минимум в десятки раз больше сказал Жорин

В свою очередь адвокат Самойловой Марина Дубровская подчеркнула, что алиментное соглашение Джиган подписал добровольно, и при неисполнении обязательств задолженность будет расти. В то же время артист может оспорить расчет, однако это не прекращает обязанности по содержанию детей и не освобождает от исполнения соглашения.

26 октября сообщалось, что Самойлова просит суд ограничить рэпера Джигана в родительских правах на полгода.