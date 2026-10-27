Москва27 октВести.Сумма задолженности рэпера Дениса Устименко, более известного как Джиган, может вырасти в десятки раз. Об этом заявил адвокат артиста Сергей Жорин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, это может произойти из-за того, что блогер Оксана Самойлова пытается взыскать с Джигана алименты с 2020 года, когда супруги еще жили вместе.
Пристав должен рассчитать задолженность. Он уже запросил в налоговой данные о доходах Устименко — после ответа сумма будет скорректирована. В зависимости от периода она может оказаться как минимум в десятки раз большесказал Жорин
В свою очередь адвокат Самойловой Марина Дубровская подчеркнула, что алиментное соглашение Джиган подписал добровольно, и при неисполнении обязательств задолженность будет расти. В то же время артист может оспорить расчет, однако это не прекращает обязанности по содержанию детей и не освобождает от исполнения соглашения.
26 октября сообщалось, что Самойлова просит суд ограничить рэпера Джигана в родительских правах на полгода.