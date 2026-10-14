Москва14 окт Вести.Отец рэпера Джигана (Дениса Устименко) Александр Устименко прокомментировал скандальный развод сына с моделью и блогером Оксаной Самойловой, назвав большую часть обвинений в адрес артиста неправдой. Об этом сообщает KP.RU.

По словам Устименко-старшего, информация, которую транслирует Самойлова в СМИ, является ложной и тиражируется ради финансовой выгоды и популярности. Он заявил, что в период брака пара жила в согласии, а сообщения об угрозах и домашнем насилии не соответствуют действительности.

Отец музыканта также сообщил, что до конца сентября поддерживал регулярный контакт с внучками, но после выхода публичных интервью его заблокировали, лишив возможности общаться с детьми.

Устименко добавил, что ежедневно созванивается с сыном, находящимся в реабилитационном центре, и охарактеризовал его состояние как абсолютно здоровое.

Ранее сообщалось, что суд в Москве зарегистрировал иск Самойловой об ограничении ее бывшего мужа рэпера Джигана в родительских правах.