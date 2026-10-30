Джиган подал иск к Самойловой Адвокат Жорин: Джиган подал иск к Самойловой из-за долгов по алиментам

Москва30 окт Вести.Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) обратился в суд с иском к бывшей жене, блогеру Оксане Самойловой с требованием признать отсутствие задолженности по алиментам. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин, чьи слова передает РБК.

Иск был подан в четверг, 29 октября, указал адвокат.

Иск подан... Дата [заседания] еще не назначена сообщил Жорин

Джиган и Самойлова заключили соглашение об уплате алиментов на детей в 2020 году. После развода пары в апреле 2026-го стало известно, что с рэпера взыскивают задолженность по этим выплатам.

Ранее Жорин отмечал, что сумма задолженности его подзащитного может вырасти в десятки раз из-за того, что Самойлова пытается взыскать с Джигана алименты с 2020 года, когда супруги еще жили вместе.

Как отмечала адвокат Самойловой Марина Дубровская, алиментное соглашение рэпер подписал добровольно, и при неисполнении обязательств задолженность будет расти.