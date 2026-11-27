Певец Шаляпин объяснил отказ от торжеств в честь своего дня рождения

Прохор Шаляпин отказался от празднования 43-летия и подарков от коллег Певец Шаляпин объяснил отказ от торжеств в честь своего дня рождения

Москва27 ноя Вести.Российский певец Прохор Шаляпин принял решение не организовывать пышное празднование своего 43-летия и отказался от подарков со стороны знакомых и коллег. Об этом артист рассказал в беседе с MK.RU.

В свой день рождения исполнитель вышел на сцену в рамках концерта певицы Кати Гусевой, где спел с ней дуэтом.

В ходе выступления Шаляпин разбросал в зрительный зал денежные купюры. Присутствовавшая на мероприятии певица Наташа Королева поддержала номер танцем.

После завершения выступления артист пояснил журналистам, что принципиально избегает празднования собственных дней рождения, так как не любит подобные торжества, а участие в концерте принял исключительно из теплого отношения и уважения к Гусевой.

Исполнитель также попросил не вручать ему никаких презентов, заверив, что уже располагает всем необходимым.

Ранее Шаляпин сменил имидж и купил дом в Москве.