Киркоров признался, что не любит петь под фонограмму Киркоров заявил, что ненавидит выступать под фонограмму

Москва26 окт Вести.Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что негативно относится к выступлениям под фонограмму и не умеет под нее петь. Об этом он сообщил на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым "Все могут короли".

Я вообще не умею петь под фонограмму, в этом вся моя беда, поэтому я на концертах своих всегда пою с любовью. Я терпеть не могу под фонограмму петь цитирует Киркорова NEWS.ru

По словам Киркорова, настоящие музыканты не любят петь под фонограмму, однако иногда им приходится это делать на телевидении. При этом сам певец признаётся, что ему сложно подстраиваться под заранее записанный вокал.

Настоящий артист, музыкант ненавидит петь под фонограмму, хотя иногда приходится это делать на телевидении. Я никогда не попадаю. У меня не получается. У меня каждый концерт по-разному. Я всегда пою по-разному добавил он

Ранее на презентации клипа Киркорова и Киселева певица Лариса Долина рассказала о причинах отмены своих концертов.