Киркоров о меме со взрывом пиротехники: эффектные номера рождаются сами

Киркоров прокомментировал мем о вставших дыбом волосах на концерте Киркоров о меме со взрывом пиротехники: эффектные номера рождаются сами

Москва23 окт Вести.Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал случай на недавнем концерте, когда у него после взрыва пиротехники волосы встали дыбом. Мне не нужно придумывать эффектные номера, они рождаются сами, приводит слова певца РИА Новости.

Забавный инцидент произошел с поп-королем на одном из юбилейных концертов, проходящих в октябре во время исполнения песни "Единственная моя". Пиротехнический залп сработал неожиданно резко, подняв волосы исполнителя вверх. Это развеселило зрителей.

Все говорят, что я что-то придумываю в своей жизни - мне ничего придумывать не надо. Мемом становится даже пиротехнический взрыв воздуха, из-за которого наэлектризовались волосы заявил артист на презентации своего нового клипа "Луиза"

Певец признался, что он и сам посмеялся над этой ситуацией и извлек из этого пользу.

Это очень было смешно. Но главное - это моментально это стало мемом добавил Киркоров

Инцидент с пиротехникой произошел на шоу в "ЦСКА Арене". На мероприятие Филипп Киркоров приехал в белом джинсовом костюме с вышитыми объемными цветами и чертополохом из мужской коллекции Louis Vuitton 2023 года.