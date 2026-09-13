Москва13 сенВести.Певец, народный артист России Филипп Киркоров поделился с журналистами подробностями о своем первом поцелуе.
На гала-концерте ко Дню города Москвы "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!" артист рассказал, что его первая избранница была похожа на Аллу Пугачеву, но у нее были темно-русые волосы.
Первый поцелуй у меня был на Котельнической набережной, у здания, где находится "Иллюзион". У меня там школа была, 413-я. Я был с девочкой Мариной Лысенко, моей одноклассницейподелился Киркоров
Он признался, что был очень влюблен в эту девушку.
Вот мы с ней гуляли там по этим бульварчикам – там был первый поцелуй. Это был, наверное, класс восьмойдобавил певец
Ранее Киркоров выразил мнение, что его образ в кино мог бы воплотить народный артист России Константин Райкин.