Киркоров рассказал, когда и где случился его первый поцелуй Филипп Киркоров рассказал о своем первом поцелуе

Москва13 сен Вести.Певец, народный артист России Филипп Киркоров поделился с журналистами подробностями о своем первом поцелуе.

На гала-концерте ко Дню города Москвы "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!" артист рассказал, что его первая избранница была похожа на Аллу Пугачеву, но у нее были темно-русые волосы.

Первый поцелуй у меня был на Котельнической набережной, у здания, где находится "Иллюзион". У меня там школа была, 413-я. Я был с девочкой Мариной Лысенко, моей одноклассницей поделился Киркоров

Он признался, что был очень влюблен в эту девушку.

Вот мы с ней гуляли там по этим бульварчикам – там был первый поцелуй. Это был, наверное, класс восьмой добавил певец

Ранее Киркоров выразил мнение, что его образ в кино мог бы воплотить народный артист России Константин Райкин.