Москва9 сен Вести.На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник родителям народного артиста России Филиппа Киркорова – народному артисту Бедросу Киркорову и его жене Виктории.

Скульптура установлена на 21-м участке, который называют аллеей деятелей искусств. Над памятником скульптор Валерий Белых работал около года.

Киркоров рассказал, что продолжает мысленно разговаривать с родителями и замечает их жесты и черты в себе.

Иногда ловлю себя на каком-то жесте, слове, взгляде и понимаю, это не я. Это они продолжаются во мне. Может, это и есть единственная победа человека над смертью поделился артист

Киркоров также поблагодарил Министерство иностранных дел России за помощь с перевозкой праха родителей из Болгарии в Москву.

На церемонии присутствовали друзья и коллеги артиста, в том числе Андрей Малахов, Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ирина Винер, Яна Рудковская и Татьяна Навка.