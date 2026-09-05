Киркоров рассказал, какого актера видит в роли самого себя в кино

Киркоров назвал актера, которому доверил бы воплотить свой образ в кино Киркоров рассказал, какого актера видит в роли самого себя в кино

Москва5 сен Вести.Народный артист России Филипп Киркоров считает, что его образ в кино мог бы воплотить народный артист РФ Константин Райкин. Об этом певец рассказал РИА Новости.

По словам Киркорова, в молодости он был внешне похож на Райкина. Певец также признался, что считает артиста своим кумиром.

Меня мог бы сыграть Андрей Миронов, если бы он был жив. Из нынешних артистов, думаю, меня мог бы сыграть Константин Райкин. Кстати, когда я был молодым, мы были очень похожи, я был похож на Константина Аркадьевича. Вообще, Константин Райкин - это мой кумир рассказал Киркоров

Ранее Киркоров оценил прошедший в Казани фестиваль "Новая волна".