Стало известно, кем были прадед Билана и возможный предок Киркорова KP.RU: прадед Билана служил у царя Николая II

Москва17 июн Вести.Звезды российского шоу-бизнеса углубились в историю своего рода и выяснили, кем были их предки. Статья об этом размещена на сайте KP.RU.

Уточняется, что речь идет про певцов – Диму Билана и Филиппа Киркорова.

У моего дяди нашлось письмо, в котором рассказывается: Николай II своей сотне, в которую входил мой прадед, отдал ценные вещи и сказал: "Мы вас распускаем, впереди революция". Оказывается, все это витало в воздухе, у Николая было предчувствие конца. Я горд, что у меня такие предки сказал Билан

В публикации также говорится, что Филипп Киркоров может быть потомком Абрама Ганнибала, приемного сына Петра I и прадеда величайшего русского поэта.

"Честно вам скажу, у меня в школе была кличка Эфиоп. А у Пушкина вроде тоже была такая кличка. И в школе я был очень похож на Пушкина", - поделился Киркоров.

Ранее Киркоров рассказал, что каждый день встает в пять утра для занятий спортом.