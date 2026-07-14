Москва14 июл Вести.Лидер группы "Паровоз до Кубы" Сергей Шиподько, предполагает, что он сын покойного артиста Александра Абдулова. Он уже провел две неутешительные экспертизы ДНК и не теряет надежды все же установить родство с великим русским актером и даже уже взял себе творческий псевдоним Абдулов. МК.RU выяснил подробности у самого Сергея Шиподько.

Я мечтаю встретиться со своей предполагаемой сестрой Евгенией, которой уже 19 лет. Еще раз хочу заявить, что на наследство Александра Гавриловича не претендую. Я с большим уважением отношусь к Юлии - Жениной маме, которая была рядом с тяжелобольным Абдуловым до его последнего вздоха сказал музыкант

По словам Шиподько, о предполагаемом отцовстве Абдулова ему рассказала его покойная мать, которая была старше актера на несколько лет, но была очень красивой.

Я видел, как мама переживала, когда слышала, что Абдулов встречался с кем-то, тогда как для нее артист был занят. Мама ничего у возлюбленного не просила, она понимала, что серьезных отношений с ним не получится, поэтому сразу не приняла помощь. Но я прежде всего я верю своей маме. Во-вторых меня признал актер Георгий Мартиросьян, который дружил с отцом, он сказал, что мы похожи. Какое-то время я общался с племянницей Абдулова, которая тоже находила наше сходство объяснил Шиподько

Кроме того, Сергей Шиподько добавил, что он как две капли воды похож на своего предполагаемого деда Гавриила Даниловича Абдулова, и эксперты-физиогномисты сошлись в том же мнении.