Съемка на телефон во время концерта может спровоцировать недовольство артиста

Психолог: привычка держать в руке телефон является нарушением концертной этики Съемка на телефон во время концерта может спровоцировать недовольство артиста

Москва17 сен Вести.Съемка на телефон во время концерта может спровоцировать недовольство и раздражение выступающего артиста. Об этом ТАСС сообщил клинический психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Кирилл Ефимов.

Ранее сообщалось, что солист группы "Звери" нецензурно выразился на концерте в "Лужниках" во время исполнения песни. Артист был возмущен тем, что зрители снимали видео на смартфоны, а не подпевали его хитам.

Основой конфликта [между зрителем и артистом] часто выступает не только задетое эго артиста, который хотел бы воспринимать исключительно внимание к его персоне, но и нарушение концертной этики залом отметил психолог

По мнению эксперта, некоторые певцы во время выступления намерено начинают не попадать в ноты и забывать слова, чтобы привлечь внимание публики.

А зрителям, считает психолог, важно не просто побывать на концерте любимого исполнителя, но и записать происходящее на телефон, чтобы потом поделиться с другими и порадовать свое эго лайками от друзей.