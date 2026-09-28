Прохор Шаляпин сменил имидж и купил дом в Москве Шаляпин рассказал о новом образе и покупке дома на окраине Москвы

Москва28 сен Вести.Певец Прохор Шаляпин появился на презентации телеканала в новом образе, чем удивил столичную богему. Артист изменил прическу, и собравшиеся осыпали его комплиментами, отметив, что он даже помолодел. В комментарии MK.RU он рассказал об изменениях в своей жизни.

Спасибо большое. Я действительно постригся сегодня и вытянул волосы рассказал Шаляпин

Шаляпин признался, что в последнее время редко бывает на светских раутах, поскольку занимается благоустройством собственного дома. Недавно стало известно, что певец приобрел особняк. Говорили, что покупка обошлась в 150 миллионов рублей, однако сам артист эту сумму опроверг.

Откуда у меня такие деньги? Дом я купил, но не за такие деньги. У меня таких сумм нет. Я купил обычный домик, маленький, на окраине Москвы поделился он

Он рассказал, что участок у него большой — 40 соток, но пока ничего не сажает, только убрали траву. На участке растут вековые сосны.

Там хорошо: мне нравится. У меня большой участок: 40 соток. Но я пока ничего не сажаю: мне просто убрали траву. На участке растут деревья хорошие, вековые, прекрасные сосны отметил Шаляпин

Единственное, чего пока опасается артист, — оставаться в доме один. Он также признался, что не следовал народному обычаю загадывать невесту перед первой ночью в новом жилье.

Я пока, честно говоря, боюсь находиться там один. Всегда с кем-то стараюсь быть. Но домового не боюсь: я в него не верю особо... Ничего не произносил, — смеется артист. — Я молюсь, чтобы меня никто не объегорил, и никто не отписал этот дом. Это для меня главное заключил он

Ранее Прохор Шаляпин заявил о желании встретить любовь и стать отцом троих детей.