SHOT: Нагиев выкупил три участка в Подмосковье для семейного поместья Дмитрий Нагиев расширил семейное поместье, выкупив три участка в Подмосковье

Москва23 сен Вести.Дмитрий Нагиев расширил свои владения в элитном поселке "Княжье Озеро", расположенном на Новорижском шоссе. По данным SHOT, теперь семейное поместье включает три земельных участка и два дома. Примерная стоимость недвижимости оценивается в 300 миллионов рублей.

Первоначально актер купил в закрытой VIP-зоне поселка два соседних участка площадью 23 сотки и выстроил трехэтажный коттедж площадью около 315 кв. м. Примерная стоимость такого объекта с землей доходит до 200 миллионов рублей.

Позже актер выкупил по соседству еще 24 сотки, на которых уже находился дом площадью около 350 "квадратов". Артист полностью отремонтировал здание и убрал ограждения между участками. В особняк переехал отец актера Владимир Николаевич.

По мнению соседей, Нагиев купил второй дом, чтобы жить ближе к отцу и помогать ему. Теперь единое имение Нагиева занимает около 47 соток. Самого актера регулярно видят жители поселка.