SHOT: хоккеист Кучеров потратил почти 400 млн руб. на строительство виллы в США

Раскрыто, сколько российский хоккеист потратил на строительство виллы в США SHOT: хоккеист Кучеров потратил почти 400 млн руб. на строительство виллы в США

Москва12 сен Вести.Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", потратил почти 400 миллионов рублей на строительство виллы в Соединенных Штатах. Об этом сообщил SHOT в мессенджере MAX.

По информации журналистов, спортсмен приобрел недвижимость в районе Sunset Park Isles во Флориде 7 лет назад. Отмечается, что Кучеров купил участок площадью 2100 кв. м за 3 миллиона долларов, а стоявший там одноэтажный дом снес.

Хоккеист Никита Кучеров потратил почти ₽400 млн на строительство роскошной виллы с личным причалом в США. Общая стоимость всей его американской недвиги теперь оценивается в миллиард говорится в публикации

SHOT пишет, что на месте старого здания появился двухэтажный особняк площадью 855 км. м с плоской крышей, панорамными окнами, пятью спальнями, шестью ванными комнатами и огромным залом с камином. Еще почти 100 "квадратов" занимает гараж. Журналисты также узнали о наличии на участке бассейна, ландшафтного сада и личного причала с выходом к заливу.