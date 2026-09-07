Вратарь Василевский взял $5,5 млн в ипотеку на 30 лет для покупки виллы в США

Хоккеист НХЛ Василевский взял ипотеку на 30 лет для покупки виллы во Флориде Вратарь Василевский взял $5,5 млн в ипотеку на 30 лет для покупки виллы в США

Москва7 сен Вести.Признанный лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский хоккеист Андрей Василевский взял ипотеку. Он занял 5,525 миллиона долларов для покупки виллы во Флориде, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Ипотечный кредит был оформлен еще в 2024 году при покупке недвижимости на побережье в элитном районе Тампы, но о кредите стало известно лишь сейчас. Приобретенный дом с бассейном обошелся россиянину в 8,5 миллиона долларов.

Хотя дом рядом с американской военно-воздушной базой Макдилл был построен в 2018 году, Василевский и его супруга решили его перестроить. Они снесли бассейн, возведя на его месте пристройку к дому. При этом на участке было спилено несколько деревьев, а новое строение перекрыло солнце для соседнего участка.

Вернуть ипотечный кредит Андрей Василевский, играющий за "Тампа-Бэй Лайтинг", должен до 1 мая 2054 года. Сейчас Василевскому 32 года. С ипотечным кредитом он расплатится, когда ему будет 60 лет.

Президент России Владимир Путин 5 сентября поддержал инициативу уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о снижении ставки по ипотеке на жилые дома для многодетных семей.