Стивен Сигал избавился от недвижимости в США на миллионы долларов SHOT: Стивен Сигал продал всю свою недвижимость в США

Москва7 сен Вести.Получивший российское гражданство актер Стивен Сигал продал всю принадлежавшую ему недвижимость в США, сообщает Telegram-канал SHOT.

Процесс реализации трех объектов занял около 10 лет.

Первым Сигал выставил на продажу поместье в пригороде Мемфиса, штат Теннесси, которое приобрел в 2005 году. Особняк площадью 743 квадратных метра в колониальном стиле в 2017 году удалось продать за 880 тысяч долларов. Сделка заняла почти год.

В 2021 году актер продал свой "пуленепробиваемый" дом в Аризоне за 3,55 миллиона долларов. Самой сложной оказалась продажа виллы в Калифорнии. Ее выставили на рынок в 2016 году за 12 миллионов долларов, однако покупателей долго не находилось. В итоге в 2022 году Сигал согласился снизить цену до 7 миллионов долларов.

Продажа американской недвижимости также избавила актера от части имущественных обязательств. При этом Сигал остается ответчиком по делу, связанному с рекламой инвестиционного проекта, который Минюст США признал мошенническим. Как отмечает SHOT, истцам пока не удалось вручить ему судебные документы, поскольку им некуда их направить.

Сейчас Сигал также выставил на продажу особняк на Рублевке. По данным канала, стоимость недвижимости составляет 700 миллионов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал американского актера Стивена Сигала лучшим посланцем мира и большим другом России.