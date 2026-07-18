У нового премьера Украины нашли три участка в окрестностях Константиновки в ДНР Премьер Украины Корецкий задекларировал три участка в районе Константиновки

Москва18 июл Вести.Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Вооруженными силами России Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные его декларации.

Согласно декларации Корецкого за 2025 год, в собственности семьи нового главы украинского кабмина значится 21 объект недвижимости, в том числе 17 земельных участков. При этом три из них расположены в "Константиновской общине", то есть в окрестностях города. Еще 12 участков, как утверждается, находятся в подконтрольной киевскому режиму "Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации". Общая площадь этих участков составила порядка 261,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, Корецкий задекларировал два участка в Волынской области, которые оформлены на его супругу: один площадью 1,7 тысячи квадратных метров, второй - 1,9 тысячи квадратных метров.

Отдельно новый премьер Украины задекларировал 1,46 миллиона долларов наличными, а также 17,1 тысячи долларов в банках Швейцарии и Испании.

16 июля депутаты Верховной рады поддержали назначение Корецкого новым главой украинского правительства. Согласно информации украинских журналистов, Корецкий является "человеком Тимура Миндича" - близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена, который фигурирует в крупном коррупционном скандале.