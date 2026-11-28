Дворцов: Орбакайте снизила гонорар с 7 до 4,5 млн рублей за выступление

Продюсер заявил о снижении размера гонорара Кристины Орбакайте и назвал сумму Дворцов: Орбакайте снизила гонорар с 7 до 4,5 млн рублей за выступление

Москва28 ноя Вести.Эстрадная певица, Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте снизила свой гонорар до 4,5 млн рублей. Такое заявление сделал РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Собеседник агентства уточнил, что ранее гонорар исполнительницы составлял 7 млн рублей за одно выступление.

Сейчас она готова выступить за 4,5 миллиона рублей проинформировал Дворцов

Продюсер также заявил, что за границей "не ждут" выступлений российских артистов. По его словам, там "другая публика" и иное отношение.

Дворцов также сказал, что со следующего года Орбакайте собирается изучить предложения о выступлениях в РФ.

Ранее СМИ сообщили, что концерт Кристины Орбакайте в Чикаго отменен.