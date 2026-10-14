"У меня много материала": Андрей Губин рассказал о планах выпустить новые песни Певец Губин сообщил о планах выпустить новые песни

Москва14 окт Вести.Певец Андрей Губин, пик популярности которого пришелся на конец 90-х годов, рассказал о планах выпустить новые треки. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас я здоровье поправлю и выпущу новый материал. У меня его много сказал артист

Исполнитель хитов "Мальчик-бродяга", "Лиза" и "Девушки, как звезды" объявил о приостановке карьеры в 2010-х. Тогда у певца были проблемы с лицевым нервом, ему диагностировали левостороннюю прозопалгию лица – это термин, обозначающий неприятные, болевые ощущения, возникающие в области лица.

В мае СМИ писали, что преследующая Андрея Губина фанатка испортила его велосипед, чтобы артист позвонил ей.