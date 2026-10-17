В Турции требуют отмены концерта Максима Галкина в Стамбуле SHOT: турецкие активисты требуют отмены концерта Галкина в Стамбуле

Москва17 окт Вести.Турецкие активисты обратились к властям страны и администрации Стамбула с требованием отменить концерт шоумена и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), заявил Telegram-канал SHOT.

Недовольство активистов вызвал факт проживания Галкина в Израиле и поддержка им действий израильской армии в секторе Газа.

В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина, который должен пройти в Стамбуле… Обращение [активисты] направили в МВД, Минкульт Турции, а также властям Стамбула говорится в публикации

Отмечается, что инициативу активистов поддерживают и жители города.

В сентябре Максим Галкин впервые посетил Турцию вместе с супругой - певицей Аллой Пугачевой.