Москва17 октВести.Турецкие активисты обратились к властям страны и администрации Стамбула с требованием отменить концерт шоумена и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), заявил Telegram-канал SHOT.
Недовольство активистов вызвал факт проживания Галкина в Израиле и поддержка им действий израильской армии в секторе Газа.
В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина, который должен пройти в Стамбуле… Обращение [активисты] направили в МВД, Минкульт Турции, а также властям Стамбулаговорится в публикации
Отмечается, что инициативу активистов поддерживают и жители города.
В сентябре Максим Галкин впервые посетил Турцию вместе с супругой - певицей Аллой Пугачевой.