Андрей Макаревич рассказал, что концерт "Машины времени" на Кипре вновь сорвался

Иноагент Макаревич заявил о срыве концерта "Машины времени" на Кипре Андрей Макаревич рассказал, что концерт "Машины времени" на Кипре вновь сорвался

Москва5 ноя Вести.Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) сообщил о втором за год срыве концерта коллектива на Кипре.

В своих соцсетях музыкант рассказал, что организаторы запланированного на 6 ноября выступления "Машины времени" в Лимасоле повели себя непорядочно.

Продолжали продавать билеты, спохватились только вчера. Сейчас всех предупреждают о переносе. Выглядит странно и, на мой взгляд, непорядочно высказался Макаревич

В качестве причины он назвал проблемы с оформлением требуемых документов.

Я не знаю, почему именно с Кипром такие неприятности. Не буду вдаваться в детали, поверьте, причина уважительная и непреодолимая резюмировал артист

Ранее общественность в Турции выступила против проведения в Стамбуле 25 октября концерта юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Позднее власти города приняли решение отменить выступление.