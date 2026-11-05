Москва5 нояВести.Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) сообщил о втором за год срыве концерта коллектива на Кипре.
В своих соцсетях музыкант рассказал, что организаторы запланированного на 6 ноября выступления "Машины времени" в Лимасоле повели себя непорядочно.
Продолжали продавать билеты, спохватились только вчера. Сейчас всех предупреждают о переносе. Выглядит странно и, на мой взгляд, непорядочновысказался Макаревич
В качестве причины он назвал проблемы с оформлением требуемых документов.
Я не знаю, почему именно с Кипром такие неприятности. Не буду вдаваться в детали, поверьте, причина уважительная и непреодолимаярезюмировал артист
Ранее общественность в Турции выступила против проведения в Стамбуле 25 октября концерта юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Позднее власти города приняли решение отменить выступление.