СМИ: в Турции потребовали для Галкина пожизненного запрета на въезд

В Турции потребовали отменить концерт Галкина и навсегда запретить ему въезд СМИ: в Турции потребовали для Галкина пожизненного запрета на въезд

Москва23 окт Вести.Турецкая общественность выступила против проведения в Стамбуле на 25 октября концерта юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), передает РИА Новости.

Сотни пользователей местных соцсетей требуют отменить шоу и навсегда запретить артисту въезд в Турцию, говорится в материале агентства.

В частности, издание Yeni Şafak осудило взгляды Галкина на украинский конфликт. В этом случае артист заявляет о поддержке мира, но одновременно выступает в поддержку Израиля на фоне ситуации в секторе Газа, говорится в публикации.

К призывам отменить концерт шоумена-иноагента присоединились блогеры, которые уже обратились к властям. Они настаивают на привлечении к решению этого вопроса властей Стамбула, а также представителей МВД, Минкульта и администрации президента страны.

Галкин в сентябре 2026 года впервые посетил Турцию вместе с супругой — певицей Аллой Пугачевой.