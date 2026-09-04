Концерт диджея отменили в Стамбуле из-за использования сатанинских символов Турецкого диджея Anyma обвинили в использовании сатанинских символов

Москва4 сен Вести.Администрация Стамбула отменила концерт музыканта Anyma, запланированный на 12 сентября. Причиной стали символы, которые показались властям частью сатанинского движения*, сообщили организаторы выступления.

С сожалением сообщаем об отмене запланированного на 12 сентября концерта Anyma в Стамбуле в рамках тура AEDEN. Решение принято ввиду обстоятельств, находящихся вне контроля исполнителя и организаторов отметили координаторы

Подогрела ситуацию критика пользователей соцсетей: именно они обнаружили странные символы и подняли последующую волну негодования в турецком обществе.

Также под угрозой отмены оказался предстоящий 16 сентября концерт группы AC/DC. Площадка, на которой должны были выступить артисты, была разгромлена штормом.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.