В Лондоне отменили концерт Instasamka В Лондоне отменили концерт Instasamka после обращения депутата

Москва29 авг Вести.Запланированное на 14 ноября в Лондоне выступление блогера и певицы Дарьи Еропкиной, известной под псевдонимом Instasamka, отменили. Об этом сообщает Газета.ru.

Отмечается, что лондонский клуб, в котором должно было состояться мероприятие, принял соответствующее решение после обращения муниципального депутата от британской Партии либеральных демократов Ксении Максимовой.

В своем письме Максимова заявила, что российская исполнительница внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Организаторы подтвердили получение обращения и отметили, что после его тщательного рассмотрения решили отказаться от проведения концерта Instasamka.