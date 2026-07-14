Москва14 июл Вести.Концерты рэпера Мирона Федорова (признан в РФ иноагентом), известного под псевдонимом Oxxxymiron, отменили в Великобритании и Ирландии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, организаторы мероприятий разослали зрителям письма, в которых информировали, что вместе с артистом и его менеджером приняли решение отменить концерты в Дублине и Лондоне, запланированные на 20 и 22 сентября соответственно.

SHOT напомнил, что ранее выступления рэпера были отменены в Дании и Швеции, а в Финляндии несколько раз переносились. При этом, как отмечается, часть выступлений артиста в европейских городах оказалась сорвана из-за жалоб местных жителей, которые обвиняли Федорова в насилии над несовершеннолетними. Так, в Париже активистки устраивали одиночные пикеты возле концертной площадки с плакатами против Oxxxymiron.

В марте прошлого года стало известно, что рэпера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних школьниц. По словам одной из девушек, она познакомилась с Федоровым в социальных сетях в 2008 году. На тот момент она училась в седьмом классе, а артист уже был известной личностью. Он переписывался со школьницей в течение трех лет. Все это время он интересовался ее учебой, давал советы и поддерживал. При этом он называл себя "папой Окси" и просил прислать интимные фото.