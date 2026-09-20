Концерт рэпера Madk1d в Москве отменен Рэпер Madk1d сообщил об отмене концерта в московском клубе

Москва20 сен Вести.Концерт рэпера Madk1d в клубе "Место" на улице Покровка в Москве отменен, сообщил музыкант в Telegram-канале.

Москва, важное объявление! По независящим от меня причинам мероприятие в "Место Место" отменяется. Я очень ждал нашей встречи, днем приезжал на площадку на чек, но мое выступление, к сожалению, сегодня не состоится написали в источнике

Канал SHOT сообщил, что к клубу приехало несколько машин полиции. Заведение оцепили, всех посетителей вывели, а ко входу пригнали автозаки. По словам очевидцев, несколько человек задержаны.

Madk1d должен был бесплатно выступить на открытии клуба в 23.59 в субботу, 19 сентября.