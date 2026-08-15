В Москве в районе "Лужников" перекроют движение из-за концерта Ряд улицы перекроют из-за концерта в "Лужниках"

Москва15 авг Вести.Движение транспорта будет временно перекрыто вечером, 15 августа, в районе спортивной арены "Лужники" из-за проведения концерта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Ограничения будут действовать: с 08:00 до окончания мероприятия — на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 20:00 до окончания мероприятия — на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309 уточняется в сообщении

Также на всех перекрытых улицах до конца концерта нельзя будет парковать автомобили.