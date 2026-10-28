SHOT: Галкин отдал около 350 тыс. рублей за билет на "Золотой мяч"

Галкин спустил около 350 тыс. рублей на билет на церемонию "Золотого мяча" SHOT: Галкин отдал около 350 тыс. рублей за билет на "Золотой мяч"

Москва28 окт Вести.Около 350 тысяч рублей отдал Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) за билет на церемонию вручения "Золотого мяча" и перелет в Лондон. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На церемонии чествования лучших футболистов сезона (церемония вручения "Золотого мяча" - прим. ред.) Галкин сидел на дорогих местах категории Premium в партере неподалеку от сцены. Один такой билет обошелся ему в 3 тысячи фунтов, или примерно 322 тысячи рублей пишет SHOT

По информации Telegram-канала, часть расходов пришлась на перелет в Лондон. Там на премии он позировал с "Золотым мячом" и на красной дорожке. Однако, как отметил SHOT, почти никто из присутствовавших Галкина не узнал.

Ранее стало известно, что власти Стамбула отменили концерт Галкина, намеченный на 25 октября. Решение приняли после того, как турецкая общественность выступила против выступления комика.