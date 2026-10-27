Москва27 окт Вести.Форвард сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн удостоен "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира сезона 2025/26 по версии французского издания France Football.

Церемония награждения прошла 26 октября в лондонском театре "Палладиум".

Награду англичанину вручил двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдо.

В минувшем сезоне Кейн провел за "Баварию" 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал 7 голевых передач. Вместе с клубом он стал победителем Бундеслиги и обладателем Кубка Германии.

Нападающий возглавил список лучших бомбардиров национального первенства и получил "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

В составе сборной Англии Кейн завоевал бронзовые медали чемпионата мира, отметившись в 7 матчах турнира 6 голами и результативной передачей.

Приз лучшему молодому футболисту вручили вингеру "Барселоны" и сборной Испании Ламину Ямалю.

Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"), уступил испанцу Унаи Симону в борьбе за право стать обладателем приза имени Льва Яшина.